В объединении или разъединении: как львовяне относятся ко Дню Независимости Украины — опрос

Люди на площади Рынок во Львове сегодня. Фото: LvivDepo

В субботу, 24 августа, Украина отмечает 33-ю годовщину Независимости. В условиях войны этот праздник чрезвычайно важен. И хотя военное положение в стране продолжается, этот день остается символом свободы и борьбы.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, как сегодня они относятся ко Дню Независимости Украины, что объединяет и разъединяет украинцев и что для них сегодня "независимость".

Читайте также:

Как львовяне относятся ко Дню Независимости Украины

Большинство львовян говорят, что для них "независимость" означает прежде всего свобода, воля, и после начала войны это понимание только возросло. В то же время, мнения относительно того, разъединены или объединены ныне украинцы, отличаются.

"Обстрелы в стране, недофинансирование проектов, из-за таких обстоятельств нецелесообразно масштабно праздновать. С начала полномасштабного вторжения изменилось отношение украинцев друг к другу, по-другому начали оценивать государство, стали больше ценить. Единственное, нет осознанного отношения к украинскому языку как к национальному, и продолжают говорить по-русски", — говорит мужчина.

"Независимость — это свобода нашей страны и возможность реализовать себя. После полномасштабного вторжения Украина изменилась в лучшую сторону, мы осознали, что мы украинцы, что мы должны держаться вместе", — добавляет женщина.

"Сегодня язык начал украинцев разъединять, мы начали делиться на хороших и плохих. Для нас нужно понимать, что это одно целое и делает нас одной семьей", — говорит девушка.

"Независимость — это о свободе мнений, поведения, мечтаний и осознанности. По-моему, мы сегодня в объединении. Потому что те, кто на передовой, наши ВСУ, там объединение точно есть", — делится мнениями львовянка.

"С началом полномасштабного вторжения украинцы объединились. Все помогают друг другу, Вооруженным силам и всем, кто пострадал в результате войны", — отмечает женщина.

Напомним, мы ранее писали, что Верховная Рада приняла законопроект по запрету русской церкви в Украине.

Мы также писали, что в Верховной Раде назвали три варианта реализации закона об экономическом бронировании.