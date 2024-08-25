Суд во Львове осудил мужчину, избегавшего мобилизации с 2022 года

Не взяли танкистом — львовянин скрывался от мобилизации с 2022 года и получил три года тюрьмы
Во Львове мужчину приговорили к 3 годам лишенных свободы за то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации. Причиной послужило то, что он хотел быть танкистом, а не служить в пехоте.
Об этом сообщает ТСН ссылаясь на приговор Французского районного суда Львова.
Что известно
Согласно информации суда, в ноябре 2022 года мужчина был признан годным к мобилизации. В начале декабря того же года он получил повестку для отправки в воинскую часть, но уклонился от призыва.
На суде львовянин признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что не явился в ТЦК, поскольку его хотели отправить в пехоту а не в тот род войск, по которому он проходил обучение на военной кафедре.
Как отмечается, в 1992 году он окончил военную кафедру и получил звание офицера запаса и ВОС – командир БМТ, танкист. Однако мужчине сообщили, что он будет направлен в Горловку командиром мотострелкового взвода. Кроме того, других направляли на подготовку, а его сразу в воинскую часть.
Суд проанализировав материалы дела, признал львовянина виновным по статье 336 УКУ и приговорил его к 3 годам лишения свободы.
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