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Во Львове чиновница не встала во время гимна Украины и показала нецензурный жест — реакция ОВА

25 августа 2024 15:01
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во Львове чиновница показала нецензурный жест на День флага
Лидия Токарева на мероприятии. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Во Львове во время торжеств в честь Дня Государственного флага Украины сотрудница Львовской ОВА Лидия Токарева отказалась встать во время гимна Украины. На замечание волонтера, также присутствовавшей на мероприятии, она показала нецензурный жест.

Об этом информирует Zaxid.net.

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Как заявила волонтер Леся Менькуш-Малькив, во время исполнения гимна она с коллегами-волонтерами сделала замечание Токаревой, потому что она не встала со скамейки. В ответ чиновница показала средний палец.

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Лидия Токарева на мероприятии. Источник: скриншот

"Эта девушка сидела возле нас, она была чуть ли не в эпицентре всего. Она постоянно сидела в телефоне и не проявляла интереса. Это ее дело, я не обращала внимания. Объявили, что будет гимн. Все встали и начали петь. Она сидела. Мы руками показывали, чтобы она встала, потому что гимн. Она начала нам смеяться в лицо. Меня это возмутило, и я начала снимать видео, тогда она показала мне средний палец", — говорит волонтер.

Волонтер подошла к полицейским, и впоследствии те подтвердили, что это Токарева. Согласно ее декларации НАПК, она работает ведущим специалистом отдела аналитической работы управления информационной политики ЛОВА с 2017 года.

Реакция ЛОВА на инцидент

Недовольные волонтеры отправились к главе ЛОВА Максиму Козицкому и показали ему видео, но тот ответил, что "не может знать всех работников лично".

Однако в дело вмешался глава департамента внутренней политики ЛОВА Юрий Горун. Он тоже подтвердил, что на видео действительно Токарева.

"Это недопустимо не то что для чиновников, а для украинцев в целом. Я в субботу быстро среагировал. Она написала заявление на увольнение, и я его подписал. С 24 августа Лидия Токарева не работает в обладминистрации", — сказал он.

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