День Державного прапора 2024 — як відзначають свято у Львові

Заклали капсулу часу — як відзначають День прапора у Львові
У Львові 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора урочисто підняли жовто-синій стяг на найбільшому флагштоці міста та заклали капсулу часу. Серед учасників були військові, спортсмени, представники місцевої влади та усі охочі.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Урочистості з нагоди Дня прапора у Львові
У Львові відбулась урочиста церемонія підняття державного прапора на найбільшому флагштоці міста.
Підіймали синьо-жовтий стяг українські спортсмени, які брали участь в Олімпійських іграх. Серед них олімпійський стрілець Павло Коростильов та членкиня збірної України з художньої гімнастики Аліна Мельник.
Також під час церемонії заклали капсулу часу, де всі охочі написали побажання чи привітання для нащадків.
Серед учасників урочистостей були військові, представники місцевої влади, спортсмени, які представляли Україну на Олімпійських Іграх у Парижі, журналісти та усі небайдужі львів'яни та гості міста.
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