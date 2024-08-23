День Державного прапора 2024 — як відзначають свято у Львові

Військовий підписує прапор на урочистостях у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора урочисто підняли жовто-синій стяг на найбільшому флагштоці міста та заклали капсулу часу. Серед учасників були військові, спортсмени, представники місцевої влади та усі охочі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Урочистості з нагоди Дня прапора у Львові

У Львові відбулась урочиста церемонія підняття державного прапора на найбільшому флагштоці міста.

Підіймали синьо-жовтий стяг українські спортсмени, які брали участь в Олімпійських іграх. Серед них олімпійський стрілець Павло Коростильов та членкиня збірної України з художньої гімнастики Аліна Мельник.

День прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також під час церемонії заклали капсулу часу, де всі охочі написали побажання чи привітання для нащадків.

День прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

День прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

День прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників урочистостей були військові, представники місцевої влади, спортсмени, які представляли Україну на Олімпійських Іграх у Парижі, журналісти та усі небайдужі львів'яни та гості міста.