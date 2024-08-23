День Государственного флага 2024 — как отмечают праздник во Львове

Заложили капсулу времени — как отмечают День флага во Львове
Во Львове 23 августа по случаю Дня Государственного флага торжественно подняли желто-синий флаг на самом большом флагштоке города и заложили капсулу времени. Среди участников были военные, спортсмены, представители местных властей и все желающие.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Торжества по случаю Дня флага во Львове
Во Львове состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на крупнейшем флагштоке города.
Поднимали сине-желтое знамя украинские спортсмены, которые принимали участие в Олимпийских играх. Среди них олимпийский стрелок Павел Коростылев и член сборной Украины по художественной гимнастике Алина Мельник.
Также во время церемонии заложили капсулу времени, где все желающие написали пожелания или поздравления потомкам.
Среди участников торжества были военные, представители местных властей, спортсмены, представлявшие Украину на Олимпийских Играх в Париже, журналисты и все неравнодушные львовяне и гости города.
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