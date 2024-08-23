День Государственного флага 2024 — как отмечают праздник во Львове

Военный подписывает флаг на торжествах во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 23 августа по случаю Дня Государственного флага торжественно подняли желто-синий флаг на самом большом флагштоке города и заложили капсулу времени. Среди участников были военные, спортсмены, представители местных властей и все желающие.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Во Львове состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на крупнейшем флагштоке города.

Поднимали сине-желтое знамя украинские спортсмены, которые принимали участие в Олимпийских играх. Среди них олимпийский стрелок Павел Коростылев и член сборной Украины по художественной гимнастике Алина Мельник.

День флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

Также во время церемонии заложили капсулу времени, где все желающие написали пожелания или поздравления потомкам.

День флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

День флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

День флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

Среди участников торжества были военные, представители местных властей, спортсмены, представлявшие Украину на Олимпийских Играх в Париже, журналисты и все неравнодушные львовяне и гости города.