Графики отключения света во Львове на 23 августа

Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 23 августа, применять не будут. В течение суток все жители города будут с электричеством.
Об этом в четверг, 22 августа сообщило Львовоблэнерго в Telegram.
График отключения света во Львове на 23 августа
"По распоряжению НЭК Укрэнерго 23 августа графики почасовых отключений не планируются" , — говорится в сообщении Львовоблэнерго.
В Укрэнерго отметили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно. Ограничений электропотребления в течение суток 23 августа не будет во всех областях Украины.
Ситуация со светом в Украине и Львове
В четверг, 22 августа, более 81 тысячи потребителей во Львовской области остались без электроснабжения. Причиной обесточения стала гроза.
Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за дефицита, возникающего в результате обстрелов объектов критической инфраструктуры, оккупации Запорожской АЭС и жаркой погоды. Украина привлекает аварийную помощь из энергосистемы Словакии, а также импортировала дополнительную электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.
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