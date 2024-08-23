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Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня

23 августа 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на 23 августа
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: Минэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 23 августа, применять не будут. В течение суток все жители города будут с электричеством.

Об этом в четверг, 22 августа сообщило Львовоблэнерго в Telegram.

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График отключения света во Львове на 23 августа

"По распоряжению НЭК Укрэнерго 23 августа графики почасовых отключений не планируются" , — говорится в сообщении Львовоблэнерго.

Как будут отключать свет во Львове 23 августа
Скриншот сообщения Львовоблэнерго

В Укрэнерго отметили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно. Ограничений электропотребления в течение суток 23 августа не будет во всех областях Украины.

Как будут отключать свет в Украине 23 августа
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Ситуация со светом в Украине и Львове

В четверг, 22 августа, более 81 тысячи потребителей во Львовской области остались без электроснабжения. Причиной обесточения стала гроза.

Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за дефицита, возникающего в результате обстрелов объектов критической инфраструктуры, оккупации Запорожской АЭС и жаркой погоды. Украина привлекает аварийную помощь из энергосистемы Словакии, а также импортировала дополнительную электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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