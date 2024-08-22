На Львовщине продолжается возобновление электроснабжения - детали

Во Львовской ОВА назвали количество населенных пунктов, которые остаются без света
Во Львовской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в городах и селах. В настоящее время без света остаются еще 74 населенных пункта.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА в Telegram в четверг, 22 августа.
Восстановление света во Львовской области
"Работы над восстановлением электроснабжения в городах и селах Львовщины продолжаются", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, в настоящее время в области обесточены 74 населенных пункта, из которых 33 полностью и 41 — частично. Больше всего отключений в Яворовском, Самборском и Львовском районах.
"Над возобновлением электроснабжения работает 30 бригад Львовоблэнерго. Всего привлечено 129 работников и 45 единиц техники", — отметили в ОВА.
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