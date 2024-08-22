На Львовщине продолжается возобновление электроснабжения - детали

Аварийная бригада электриков. Иллюстративное фото: Львовоблэнерго

Во Львовской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в городах и селах. В настоящее время без света остаются еще 74 населенных пункта.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА в Telegram в четверг, 22 августа.

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Восстановление света во Львовской области

"Работы над восстановлением электроснабжения в городах и селах Львовщины продолжаются", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в настоящее время в области обесточены 74 населенных пункта, из которых 33 полностью и 41 — частично. Больше всего отключений в Яворовском, Самборском и Львовском районах.

"Над возобновлением электроснабжения работает 30 бригад Львовоблэнерго. Всего привлечено 129 работников и 45 единиц техники", — отметили в ОВА.