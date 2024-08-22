На Львівщині триває відновлення електропостачання - деталі

У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла
У Львівській області продовжуються роботи над відновленням електропостачання у містах і села. Наразі без світла залишаються ще 74 населених пункти.
Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА у Telegram у четвер, 22 серпня.
Відновлення світла на Львівщині
"Роботи над відновленням електропостачання у містах і селах Львівщини продовжуються", — йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наразі в області знеструмлено 74 населених пункти, з яких 33 повністю та 41 — частково. Найбільше відключень у Яворівському, Самбірському та Львівському районах.
"Над відновленням електропостачання працює 30 бригад Львівобленерго. Всього залучено 129 працівників і 45 одиниць техніки", — зауважили в ОВА.
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