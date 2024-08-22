Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла arrow

У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

22 серпня 2024 13:58
Євгенія Брюховецька - редактор
На Львівщині триває відновлення електропостачання - деталі
Аварійна бригада електриків. Ілюстративне фото: Львівобленерго
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львівській області продовжуються роботи над відновленням електропостачання у містах і села. Наразі без світла залишаються ще 74 населених пункти.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА у Telegram у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

Відновлення світла на Львівщині

"Роботи над відновленням електропостачання у містах і селах Львівщини продовжуються", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наразі в області знеструмлено 74 населених пункти, з яких 33 повністю та 41 — частково. Найбільше відключень у Яворівському, Самбірському та Львівському районах. 

"Над відновленням електропостачання працює 30 бригад Львівобленерго. Всього залучено 129 працівників і 45 одиниць техніки", — зауважили в ОВА.

null
Скриншот допису ОВА

Також важливі новини дня по темі:

українці електроенергія Львівська область енергетика відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

14:04 Відновити роботу змогли два мовники — ГУР провело масштабну атаку на російські телеканали

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:58 У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

13:56 На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів

13:52 У психлікарні на Одещині знали про проблеми з харчуванням — чому ігнорували

13:38 В Тернополі нормалізувалася якість повітря після обстрілу промислового об'єкта

13:36 На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця

14:15 У Третій штурмовій повідомили про наступ на Харківщині та показали перші кадри

14:12 Експерт назвав ключові проблеми, які має вирішити Укрзалізниця

14:08 У Литві повідомили про скорочення російських військ у Калінінградській області

14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

14:04 Відновити роботу змогли два мовники — ГУР провело масштабну атаку на російські телеканали

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

13:58 У Львівській ОВА назвали кількість населених пунктів, які залишаються без світла

13:56 На Харківщині прикордонники вдарили по скупченню окупантів

13:52 У психлікарні на Одещині знали про проблеми з харчуванням — чому ігнорували

13:38 В Тернополі нормалізувалася якість повітря після обстрілу промислового об'єкта

13:36 На Львівщині затримали жінку, яка вбила свого співмешканця

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови