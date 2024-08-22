Во Львове будут судить женщину, которая ударила знакомого ножом в грудь

Ударила знакомого ножом в грудь — во Львове будут судить женщину
Во Львове будут судить женщину, которая нанесла ножевое ранение своему знакомому. 34-летней жительнице Львова грозит до восьми лет заключения.
Об этом сообщила полиция Львовской области в четверг, 22 августа.
Детали дела
Приблизительно в два часа ночи 13 июня в больницу во Львове был доставлен 38-летний мужчина с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки". На место происшествия сразу прибыли оперативники, следователи и другие полицейские.
Установлено, что в ту ночь потерпевшего посетила 34-летняя женщина. Во время конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь, нанеся ему серьезные травмы. Обвинительный акт уже направлен в суд для дальнейшего разбирательства.
Что угрожает женщине
Согласно украинскому уголовному кодексу, за умышленное тяжкое телесное повреждение предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
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