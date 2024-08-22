Графики отключений света во Львове сегодня, 22 августа - что прогнозируют в Укрэнерго

Отключение света во Львове — энергетики предупредили о важных изменениях в графиках сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 22 августа, не прогнозируется. Соответствующее распоряжение дали в "Укрэнерго".
Об этом в среду, 21 августа, сообщил Telegram-канал "Львовоблэнерго".
Что сказали энергетики
"Отключения 22 августа. По распоряжению НЭК (Национальной энергетической компании — ред.) "Укрэнерго" графики почасовых отключений не планируются", — отметили во "Львовоблэнерго".
До этого, в "Укрэнерго" также сообщали, что графиков отключения света в Украине 22 августа не будет.
"Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации — о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — подчеркнули в компании.
Кроме того, украинцев призвали не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.
Где в случае ограничений узнать график отключения света для своей области
Украинцы могут посмотреть и ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;
Прогноз по отключениям света
По словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, очередные ограничения и отключения света вернутся в Украину осенью после начала отопительного сезона. В этот период потребление электроэнергии вырастет по меньшей мере на треть, поэтому света может не быть до 12 часов в сутки.
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