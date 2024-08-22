Графики отключений света во Львове сегодня, 22 августа - что прогнозируют в Укрэнерго

Энергетик. Фото: ДТЭК

Графики отключения света во Львове сегодня, 22 августа, не прогнозируется. Соответствующее распоряжение дали в "Укрэнерго".

Об этом в среду, 21 августа, сообщил Telegram-канал "Львовоблэнерго".

Читайте также:

Что сказали энергетики

"Отключения 22 августа. По распоряжению НЭК (Национальной энергетической компании — ред.) "Укрэнерго" графики почасовых отключений не планируются", — отметили во "Львовоблэнерго".

До этого, в "Укрэнерго" также сообщали, что графиков отключения света в Украине 22 августа не будет.

"Завтра, 22 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации — о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — подчеркнули в компании.

Кроме того, украинцев призвали не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

Где в случае ограничений узнать график отключения света для своей области

Украинцы могут посмотреть и ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию; не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен; увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой; откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату; используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера ;

, или ; избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;

Прогноз по отключениям света

По словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, очередные ограничения и отключения света вернутся в Украину осенью после начала отопительного сезона. В этот период потребление электроэнергии вырастет по меньшей мере на треть, поэтому света может не быть до 12 часов в сутки.