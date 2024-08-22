Графіки відключень світла у Львові 22 серпня — що прогнозують в Укренерго

Енергетик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 22 серпня, не прогнозується. Відповідне розпорядження дали в "Укренерго".

Про це у середу, 21 серпня, повідомив Telegram-канал "Львівобленерго".

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"Відключення 22 серпня. За розпорядженням НЕК (Національної енергетичної компанії — ред.) "Укренерго" графіки погодинних відключень не плануються", — зазначили у "Львівобленерго".

До цього, в "Укренерго" також повідомляли, що графіків відключення світла в Україні 22 серпня не буде.

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — наголосили у компанії.

Крім того, українців закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Де в разі введення обмежень дізнатися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть подивитися й ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню; не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон; зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою; відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату; використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла ;

, чи ; уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

За словами експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева, чергові обмеження та відключення світла повернуться в Україну восени, після початку опалювального сезону. В цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.