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Відключення світла у Львові — енергетики попередили про важливі зміни в графіках сьогодні

22 серпня 2024 00:23
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Графіки відключень світла у Львові 22 серпня — що прогнозують в Укренерго
Енергетик. Фото: ДТЕК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 22 серпня, не прогнозується. Відповідне розпорядження дали в "Укренерго".

Про це у середу, 21 серпня, повідомив Telegram-канал "Львівобленерго".

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Що сказали енергетики

"Відключення 22 серпня. За розпорядженням НЕК (Національної енергетичної компанії — ред.) "Укренерго" графіки погодинних відключень не плануються", — зазначили у "Львівобленерго".

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До цього, в "Укренерго" також повідомляли, що графіків відключення світла в Україні 22 серпня не буде.

"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — наголосили у компанії.

Крім того, українців закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

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Де в разі введення обмежень дізнатися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть подивитися й ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

  • пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
  • не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
  • носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
  • зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
  • відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
  • використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
  • уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;

Прогноз щодо відключень світла

За словами експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева, чергові обмеження та відключення світла повернуться в Україну восени, після початку опалювального сезону. В цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.

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