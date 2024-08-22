Графіки відключень світла у Львові 22 серпня — що прогнозують в Укренерго

Відключення світла у Львові — енергетики попередили про важливі зміни в графіках сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 22 серпня, не прогнозується. Відповідне розпорядження дали в "Укренерго".
Про це у середу, 21 серпня, повідомив Telegram-канал "Львівобленерго".
Що сказали енергетики
"Відключення 22 серпня. За розпорядженням НЕК (Національної енергетичної компанії — ред.) "Укренерго" графіки погодинних відключень не плануються", — зазначили у "Львівобленерго".
До цього, в "Укренерго" також повідомляли, що графіків відключення світла в Україні 22 серпня не буде.
"Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — наголосили у компанії.
Крім того, українців закликали не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.
Де в разі введення обмежень дізнатися графік відключення світла для своєї області
Українці можуть подивитися й ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
Прогноз щодо відключень світла
За словами експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева, чергові обмеження та відключення світла повернуться в Україну восени, після початку опалювального сезону. В цей період споживання електроенергії зросте щонайменше на третину, тому світла може не бути до 12 годин на добу.
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