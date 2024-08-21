У Львові забудовник подав позов проти жінки, яка виступила проти зведення багатоповерхівки

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові жінка публічно виступила проти будівництва будинків на земельній ділянці біля духовної семінарії на Сихові. Забудовник подав проти неї позов до суду.

Про це пише Zaxid.net.

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Деталі справи

За інформацією ЗМІ, Власник ТОВ "Агрокультура Захід" Володимир Женчак подав позов проти Галини Семигородської, яка виступила проти будівництва на ділянці поблизу Духовної семінарії Святого Духа УГКЦ.

Історія конфлікту навколо землі на вулиці Хуторівка триває з 2018 року. За словами Семигородської, мешканці району намагалися оформити землю під городи, але зіткнулися з тим, що ділянка опинилася у власності "Агрокультури Захід".

У 2021 році Львівська міська рада заявила про самовільне захоплення майже гектара комунальної землі, де компанія розпочала будівельні роботи.

У липні 2024 року на сайті Львівської міськради було зареєстровано проєкт, який передбачає передачу "Агрокультурі Захід" в оренду 2,7 га землі для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Мешканці будинку №55, що на вулиці Хуторівка, виступили проти цього будівництва, побоюючись, що воно зашкодить їхнім домівкам.

"Ми за те, щоби побудувати в цьому районі те, що буде на користь громаді: парк, відпочинкову зону, дитячий заклад чи той же завод із виготовлення сонячних панелей, але не будинки", — розповідала журналістам Семигородська.

Після того як їхня позиція була висвітлена в медіа, Женчак подав позов проти Семигородської.

Рішення суду

Наразі Сихівський районний суд Львова відкрив провадження у справі про захист честі та гідності.

Проте у справі суть позову не вказана.