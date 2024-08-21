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У Львові дитині провели операцію з використанням революційної технології — що застосували

21 серпня 2024 16:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Львові хлопчику провели унікальну операцію — лікарі зробили неможливе
Лікарі проводять операцію. Фото: Львівська міськрада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові лікарі допомагають відновити рухливість руки п'ятирічному хлопчику після серйозної алергічної реакції, застосувуючи революційну технологію. Лікування було підртимано урядом Тайваню.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради у середу, 21 серпня.

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Святослав, п'ятирічний хлопчик з Вінниці, майже втратив можливість рухати лівою рукою через важку алергічну реакцію на ліки, які йому ввели відразу після народження.

Цей стан призвів до некрозу шкіри та підшкірної тканини, утворення рубців та обмеження руху суглобів, а також уповільнення росту лівої руки.

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Хлопчик Святослав, якому зробили операцію. Фото: Львівська міськрада

Після кількох операцій у різних містах і країнах, батьки Святослава звернулися до опікових хірургів лікарні Святого Миколая у Львові.

Лікарі провели двоетапну операцію: спочатку видалили рубці з руки, а потім закрили рану за допомогою австралійського покриття BTM.

Це інноваційне синтетичне покриття дозволяє загоювати глибокі рани до пересадки власної шкіри пацієнта.

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Лікарі накладають покриття BTM. Фото: Львівська міськрада

Післяопераційне лікування включало використання вак-системи для відведення рідин та прискорення загоєння.

Через чотири тижні Святославу провели ще одну операцію з пересадки власної шкіри. Попереду на хлопчика чекає ще кілька операцій на пальцях.

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Святослав у палаті з батьками. Фото: Львівська міськрада

Що відомо про революційне покриття

Інноваційне синтетичне покриття, яке дозволяє загоювати глибокі рани до пересадки власної шкіри пацієнта, було надано лікарні урядом Тайваню.

Лікарня отримала дороговартісне покриття BTM в рамках міжнародного проєкту Burn Care Alliance, спрямованого на допомогу українцям з опіками.

Проєкт був створений Християнською медичною асоціацією України і забезпечив фінансову допомогу на два мільйони доларів.

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