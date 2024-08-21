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Во Львове ребенку провели операцию с использованием революционной технологии — что применили

21 августа 2024 16:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Во Львове мальчику провели уникальную операцию — врачи сделали невозможное
Врачи проводят операцию. Фото: Львовский горсовет
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львове врачи помогают восстановить подвижность руки пятилетнему мальчику после серьезной аллергической реакции, применяя революционную технологию. Лечение было поддержано правительством Тайваня.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета в среду, 21 августа.

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Святослав, пятилетний мальчик из Винницы, почти потерял возможность двигать левой рукой из-за тяжелой аллергической реакции на лекарства, которые ему ввели сразу после рождения.

Это состояние привело к некрозу кожи и подкожной ткани, образованию рубцов и ограничению движения суставов, а также замедлению роста левой руки.

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Мальчик Святослав, которому была сделана операция. Фото: Львовский горсовет

После нескольких операций в разных городах и странах родители Святослава обратились к ожоговым хирургам больницы Святого Николая во Львове.

Врачи провели двухэтапную операцию: сначала удалили рубцы на руке, а затем закрыли рану с помощью австралийского покрытия BTM.

Это инновационное синтетическое покрытие позволяет заживлять глубокие раны до пересадки кожи пациента.

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Врачи накладывают покрытие BTM. Фото: Львовский горсовет

Послеоперационное лечение включало использование вак-системы для отвода жидкостей и ускорения заживления.

Через четыре недели Святославу провели еще одну операцию по пересадке собственной кожи. Впереди мальчика ждет еще несколько операций на пальцах.

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Святослав в палате с родителями. Фото: Львовский горсовет

Что известно о революционном покрытии

Инновационное синтетическое покрытие, позволяющее заживлять глубокие раны до пересадки собственной кожи пациента, было предоставлено больнице правительством Тайваня.

Больница получила дорогостоящее покрытие BTM в рамках международного проекта Burn Care Alliance, направленного на помощь украинцам с ожогами.

Проект был создан Христианской медицинской ассоциацией Украины и обеспечил финансовую помощь на два миллиона долларов.

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