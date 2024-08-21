Во Львове застройщик подал иск против женщины, выступившей против строительства многоэтажки

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове женщина публично выступила против строительства домов на земельном участке около духовной семинарии на Сыхове. Застройщик подал против нее иск в суд.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Детали дела

По информации СМИ, Владелец ООО "Агрокультура Запад" Владимир Женчак подал иск против Галины Семигородской, выступившей против строительства на участке вблизи Духовной семинарии Святого Духа УГКЦ.

История конфликта вокруг земли на улице Хуторовка продолжается с 2018 года. По словам Семигородской, жители района пытались оформить землю под огороды, но столкнулись с тем, что участок оказался в собственности "Агрокультуры Запад".

В 2021 году Львовский городской совет заявил о самовольном захвате почти гектара коммунальной земли, где компания приступила к строительным работам.

В июле 2024 года на сайте Львовского горсовета был зарегистрирован проект, предусматривающий передачу "Агрокультуре Запад" в аренду 2,7 га земли для строительства многоквартирного жилого дома.

Жители дома №55 на улице Хуторовка выступили против этого строительства, опасаясь, что оно повредит их домам.

"Мы за то, чтобы построить в этом районе то, что будет на пользу громаде: парк, зону отдыха, детское учреждение или тот же завод по изготовлению солнечных панелей, но не дома", — рассказывала журналистам Семигородская.

После того как их позиция была освещена в СМИ, Женчак подал иск против Семигородской.

Решение суда

Сыховский районный суд Львова открыл производство по делу о защите чести и достоинства.

Однако суть иска по делу не указана.