У Львові судитимуть жінку, яка вдарила знайомого ножем у груди

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові судитимуть жінку, яка завдала ножового поранення своєму знайомому. 34-річній мешканці Львова загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила поліція Львівської області у четвер, 22 серпня.

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Деталі справи

Приблизно о другій годині ночі 13 червня до лікарні в Львові був доставлений 38-річний чоловік з діагнозом "проникаюче поранення грудної клітини". На місце події одразу прибули оперативники, слідчі та інші працівники поліції.

Встановлено, що в ту ніч потерпілого відвідала 34-річна жінка. Під час конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем у груди, завдавши йому серйозних травм. Обвинувальний акт вже направлено до суду для подальшого розгляду.

Що загрожує жінці

Згідно з українським кримінальним кодексом, за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.