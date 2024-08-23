Графіки відключення світла у Львові на 23 серпня

Багато годин зі світлом — як відключатимуть електрику у Львові сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 23 серпня, не застосовуватимуть. Протягом доби всі мешканці міста будуть з електрикою.
Про це в четвер, 22 серпня повідомило Львівобленерго в Telegram.
Графік відключень світла у Львові на 23 серпня
"За розпорядженням НЕК Укренерго 23 серпня графіки погодинних відключень не плануються", — йдеться в повідомленні Львівобленерго.
В Укренерго зазначили, що у разі ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково. Обмежень електроспоживання протягом доби 23 серпня не буде в усіх областях України.
Ситуація зі світлом в Україні та Львові
У четвер, 22 серпня, понад 81 тисяча споживачів у Львівській області залишилися без електропостачання. Причиною знеструмення стала гроза.
Ситуація в енергосистемі залишається складною через дефіцит, який виникає внаслідок обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, окупацію Запорізької АЕС та спекотну погоду. Наразі Україна залучає аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини, а також імпортувала додаткову електроенергію з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.
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