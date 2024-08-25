Во Львове мужчина погиб в результате ДТП

Место ДТП во Львове. Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате наезда автомобиля погиб мужчина и была тяжело травмирована женщина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в воскресенье, 25 августа.

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Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, 81-летний житель Львова, совершил наезд на пешеходов, 51-летнюю львовянку и 70-летнего львовянина, переходивших дорогу в предназначенном для этого месте.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.