Во Львове мужчина погиб в результате ДТП

Во Львове в результате ДТП погиб 81-летний мужчина — полиция выясняет обстоятельства происшествия
Во Львове в результате наезда автомобиля погиб мужчина и была тяжело травмирована женщина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в полиции Львовской области в воскресенье, 25 августа.
ДТП во Львовской области
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, 81-летний житель Львова, совершил наезд на пешеходов, 51-летнюю львовянку и 70-летнего львовянина, переходивших дорогу в предназначенном для этого месте.
От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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