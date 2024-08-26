Ексчиновниця зі Львова Лідія Токарєва прокоментувала нецензурний жест під час гімну України

Експрацівниця Львівської ОВА Лідія Токарєва. Фото: скриншот з відео

Колишня працівниця Львівської обласної військової адміністрації Лідія Токарєва, яка показала середній палець під час урочистостей на честь Дня Державного прапора України, прокоментувала свою поведінку. Вона наголосила, що її жест був реакцією на зневажливе поводження.

Про це Лідія Токарєва сказала в коментарі "УП. Життя".

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Токарєва розповіла, що волонтерка Леся Менкуш-Мальків, яка опублікувала відео, та інші учасниці заходу протягом 40 хвилин ображали її. За її словами, вони нібито намагалися прочитати її листування в телефоні.

Ексчиновниця зазначила, що зробила декілька зауважень, однак реакції не було.

"Коли я попросила їх припинити поводити себе таким чином, мене вкотре назвали "бидлотою" і порекомендували пересісти з лавки на бордюр", — каже жінка.

За її словами, під час урочистостей вона виконувала робоче завдання. Токарєва каже, що під час виконання гімну була вимушена завершити робоче листування, тому не піднялася з лавки.

"Я не мала реагувати так різко, але цей жест був спрямований на людину, яка протягом 40 хвилин поводилася агресивно і некоректно щодо мене", — пояснює вона.

Жінка наголосила, що не збиралася тікати від правоохоронців, а лише піднялася з лавки, аби піти далі у своїх справах.

Токарєва зазначила, що жінки образили її честь та гідність. За її словами, вона пережила психоемоційну травму внаслідок публікації відео, поширення наклепу та її персональних даних. Ексчиновниця планує звернутися до суду.

"Враховуючи в яких умовах ми вимушені жити, наскільки високим є рівень непорозуміння в суспільстві, влаштовувати полювання на відьом — це недоречно. Як і намагатися стравлювати українців з українцями. Вішати на абсолютно незнайомих людей ярлики, я вважаю, є недопустимим", — додала вона.