Через обстріли у Львові можливі перебої зі світлом і водою

Ремонтні роботи після обстрілу. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські загарбники сьогодні вранці атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це у Львові можуть виникнути проблеми з електро- та водопостачанням.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у понеділок, 26 серпня.

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"Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії", — сповістив Садовий.

За словами мера, наразі влучань по Львову не було, проте повітряна тривога все ще триває. Всіх закликають залишатись в укритті до відбою.

Скриншот допису Садового у Facebook

Зазначимо, голова ЛОВА Максим Козицький вже повідомив, що російські окупанти атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це подекуди зникло світло.