Через обстріли у Львові можливі перебої зі світлом і водою

У Львові попередили про ймовірні перебої зі світлом і водою
Російські загарбники сьогодні вранці атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це у Львові можуть виникнути проблеми з електро- та водопостачанням.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у понеділок, 26 серпня.
Наслідки обстрілів на Львівщині
"Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії", — сповістив Садовий.
За словами мера, наразі влучань по Львову не було, проте повітряна тривога все ще триває. Всіх закликають залишатись в укритті до відбою.
Зазначимо, голова ЛОВА Максим Козицький вже повідомив, що російські окупанти атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. Через це подекуди зникло світло.
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