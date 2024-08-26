Из-за обстрелов во Львове возможны перебои со светом и водой

Во Львове предупредили о возможных перебоях со светом и водой
Российские захватчики сегодня утром атаковали энергетические объекты во Львовской области. Поэтому во Львове могут возникнуть проблемы с электро- и водоснабжением.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в понедельник, 26 августа.
Последствия обстрелов во Львовской области
"Из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание. Также возможны перебои электроэнергии", — сообщил Садовый.
По словам мэра, пока попаданий по Львову не было, однако воздушная тревога все еще продолжается. Всех призывают оставаться в укрытии до отбоя.
Отметим, председатель ЛОВА Максим Козицкий уже сообщил, что российские оккупанты атаковали энергетические объекты во Львовской области. Из-за этого кое-где исчез свет.
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