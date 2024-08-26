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Суд во Львове обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку это их компетенция

26 августа 2024 08:02
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Львовский суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке
Заседание суда. Фото иллюстративный: nikvesti.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во Львове мужчина обратился в суд с требованием признать бездействие ТЦК противоправным из-за нерассмотрения его заявления о предоставлении отсрочки от призыва. Известно, что он студент.

Об этом сообщает "Судебная юридическая газета" со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда от 29 июля 2024 года.

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Что произошло

Так, 13 февраля 2024 года мужчина подал заявление в ТЦК с просьбой об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации на основании абз. 2 ч. 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мотивируя это получением профессионального высшего образования на дневной форме обучения. ТЦК получил это заявление 20 февраля 2024 года. Однако по состоянию на дату подачи искового заявления в суд заявление от 13 февраля 2024 года не было рассмотрено. Решение об отсрочке не принято, а письменный ответ истец так и не получил.

К заявлению истец добавил заверенные Киевским национальным университетом технологии и дизайна:

  • копии договора о предоставлении образовательных услуг от 22 июля 2023 года и договора об обучении;
  • заверенную копию студенческого билета от 25 ноября 2023 года;
  • оригинал выписки из приказа университета от 14 августа 2023 года о зачислении на обучение.

В отзыве ТЦК отмечено, что истец был признан годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии от 18 марта 2022 года. 23 марта 2022 года он подписал получение повестки для отправки в воинскую часть, но 24 марта 2022 года в ТЦК не явился.

24 марта 2022 года по неприбытию истца в ТЦК для отправки в воинскую часть, материалы были переданы в полицию для внесения сведений в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

В ответ на заявление от 13 февраля 2024 года ТЦК пригласил истца лично явиться по местонахождению ТЦК для выяснения причин его неявки и рассмотрения вопроса о возможном привлечении к ответственности по статье 210-1 КУоАП, а также для определения наличия или отсутствия оснований для получения отсрочки

Каким было решение суда

Согласно абзацу 2 ч. 3 статьи 23 Закона о мобилизации (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений), призыву на военную службу во время мобилизации в особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Согласно правилам военного учета, призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично сообщать в соответствующие органы, где они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", в 7-дневный срок. Также они должны предоставлять документы, подтверждающие их право на отсрочку.

Как свидетельствуют материалы дела, истец направил в ТЦК заявление от 13 февраля 2024 года средствами почтовой связи, в котором просил предоставить ему отсрочку через обучение на профессиональном высшем / высшем образовании по дневной форме. Таким образом, истец выполнил процедуру личного представления документов, подтверждающих, по его мнению, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Суд отмечает, что порядок №1487 не устанавливает конкретных способов подачи документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва во время мобилизации (собственноручно, по почте и т.д.), и не содержит требования, чтобы военнообязанный лично прибыл в ТЦК для представления таких документов, как это отмечено в письме ТЦК от 4 марта 2024 года.

Согласно Положению о ТЦК, утвержденному постановлением КМУ от 23 февраля 2022 года №154, районные ТЦК оформляют отсрочки от призыва во время мобилизации для военнообязанных и резервистов, а также ведут их специальный учет.

Учитывая вышесказанное, ТЦК как орган власти уполномочен решать вопрос предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации после получения заявления от истца и соответствующих документов по почте должен был рассмотреть это заявление.

Однако ответчик не дал ответ на заявление истца о предоставлении отсрочки.

Суд подчеркивает, что в спорных правоотношениях субъект властных полномочий не имеет права уклоняться от принятия решения, относящегося к его исключительной компетенции.

Ответчик не предоставил доказательств того, что заявление истца было рассмотрено по существу. Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации или обоснованного отказа в ее предоставлении свидетельствует о противоправном бездействии субъекта властных полномочий.

Отсылка ответчика в отзыве на исковое заявление о том, что истец, будучи годным военной службы во время мобилизации и должным образом уведомленным о дате, времени и месте прибытия, без уважительных причин не явился в ТЦК 24 марта 2022 года, суд оценивает критически , поскольку эти обстоятельства не касаются спорных правоотношений и могут быть предметом правовой оценки внутри рассмотрения этого дела.

Упомянутые обстоятельства не предусмотрены законодательством как основание для освобождения ответчика от обязанности рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки и принять обоснованное решение относительно ее предоставления или отказа (с учетом обстоятельств, указанных в отзыве).

Суд отмечает, что бездействие субъекта властных полномочий является внешней формой поведения этого органа, которая заключается в непринятии решения или невыполнении юридически значимых и обязательных действий в пользу заинтересованных лиц, на основании закона или иного нормативно-правового акта входящих в компетенцию этого органа были объективно необходимыми и реально возможными для выполнения, но фактически не были осуществлены.

Учитывая изложенное, суд делает вывод, что в пределах спорных правоотношений имело место противоправное бездействие ответчика, которое проявилось в не рассмотрении заявления истца от 13 февраля 2024 о предоставлении отсрочки.

Поскольку ответчик не рассмотрел заявление истца должным образом и не принял никакого решения, которое имело бы юридические последствия для истца, суд в рамках спорных правоотношений может только обязать ответчика рассмотреть заявление по существу и принять соответствующее решение.

В этих обстоятельствах суд пришел к выводу, что правильным способом защиты нарушенного права истца есть обязательство ответчика рассмотреть заявление и принять обоснованное решение относительно предоставления отсрочки или отказа в его предоставлении.

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