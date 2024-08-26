Графики отключения света во Львове на 26 августа

Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek-krem.com.ua

Графики отключения света во Львове сегодня, 26 августа, применять не будут. В течение суток все жители города будут с электричеством.

Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило Львовоблэнерго в Telegram.

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График отключения света во Львове на 26 августа

"По распоряжению НЭК Укрэнерго 26 августа графики почасовых отключений не планируются" , — говорится в сообщении Львовоблэнерго.

Скриншот сообщения Львовоблэнерго

В Укрэнерго отметили, что в случае ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно. Ограничения электропотребления в течение суток 26 августа не будет во всех областях Украины.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Граждан призывают пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00 и экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 23:00.

Что известно о текущей ситуации в энергосистеме

Начиная с четверга, 22 августа, в Украине пошла на убыль жара. Кроме того, удалось быстрее завершить плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций. Благодаря этому уже на этой неделе Украина снова сможет экспортировать электроэнергию в соседние страны, что позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.

В Минэнерго сообщали, что из-за досрочного завершения ремонта на одной из атомных станций украинская энергосистема получила дополнительную тысячу МВт мощности. Благодаря этому ограничения для потребителей пока можно не применять.