Графики отключения света во Львове на 26 августа

Вдоволь часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 26 августа, применять не будут. В течение суток все жители города будут с электричеством.
Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщило Львовоблэнерго в Telegram.
График отключения света во Львове на 26 августа
"По распоряжению НЭК Укрэнерго 26 августа графики почасовых отключений не планируются" , — говорится в сообщении Львовоблэнерго.
В Укрэнерго отметили, что в случае ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления сообщат дополнительно. Ограничения электропотребления в течение суток 26 августа не будет во всех областях Украины.
Граждан призывают пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00 и экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 23:00.
Что известно о текущей ситуации в энергосистеме
Начиная с четверга, 22 августа, в Украине пошла на убыль жара. Кроме того, удалось быстрее завершить плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций. Благодаря этому уже на этой неделе Украина снова сможет экспортировать электроэнергию в соседние страны, что позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.
В Минэнерго сообщали, что из-за досрочного завершения ремонта на одной из атомных станций украинская энергосистема получила дополнительную тысячу МВт мощности. Благодаря этому ограничения для потребителей пока можно не применять.
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