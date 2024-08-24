Во Львовской области электровоз грузового поезда наехал на мужчину

Железнодорожные пути. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львовской области электровоз наехал на 65-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом 24 августа сообщает LVIV Media со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел 23 августа в селе Суховоля Львовского района. Местный 65-летний житель около 09:55 на 12 километре перегона "Мшана - Рудно" попал под колеса электровоза.

Остановка "Суховоля" во Львовской области. Фото: LVIV Media

"31-летний машинист электровоза, который вез эшелон с 49 пустыми вагонами из Мостиск, наехал на местного жителя, 1959 года рождения, лежавшего вблизи правой стороны пути. В результате наезда мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия", — сообщили в СМИ.