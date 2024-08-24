На Львівщині електровоз вантажного поїзда наїхав на чоловіка

Вантажний поїзд наїхав на 65-річного чоловіка на Львівщині
24 серпня 2024 13:14
Залізничні колії. Фото ілюстративне: УНІАН
У Львівській області електровоз наїхав на 65-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці.
Про це 24 серпня повідомляє LVIV Media з посиланням на власні джерела.
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Відомо, що інцидент стався 23 серпня у селі Суховоля Львівського району. Місцевий 65-річний мешканець близько 09:55 на 12 кілометрі перегону "Мшана — Рудно" попав під колеса електровоза.
"31-річний машиніст електровоза, який віз ешелон з 49 порожніми вагонами з Мостиськ, наїхав на місцевого мешканця, 1959 року народження, який лежав поблизу правої сторони колії. Внаслідок наїзду чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди", — повідомили у ЗМІ.
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