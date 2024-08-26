Графіки відключення світла у Львові на 26 серпня

Удосталь годин зі світлом — як відключатимуть електрику у Львові сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 26 серпня, не застосовуватимуть. Протягом доби всі мешканці міста будуть з електрикою.
Про це в неділю, 25 серпня повідомило Львівобленерго в Telegram.
Графік відключень світла у Львові на 26 серпня
"За розпорядженням НЕК Укренерго 26 серпня графіки погодинних відключень не плануються", — йдеться в повідомленні Львівобленерго.
В Укренерго зазначили, що у разі ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково. Обмежень електроспоживання протягом доби 26 серпня не буде в усіх областях України.
Громадян закликають користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 та ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 23:00.
Що відомо про поточну ситуацію в енергосистемі
Починаючи з четверга, 22 серпня, в Україні пішла на спад спека. Крім того, вдалося швидше завершити плановий ремонт енергоблока однієї з атомних станцій. Завдяки цьому вже цього тижня Україна знову зможе експортувати електроенергію до сусідніх країн, що дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.
У Міненерго повідомляли, що через дострокове завершення ремонту на одній з атомних станцій українська енергосистема отримала додаткову тисячу МВт потужності. Завдяки цьому обмеження для споживачів поки що можна не застосовувати.
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