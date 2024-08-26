Графіки відключення світла у Львові на 26 серпня

Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek-krem.com.ua

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 26 серпня, не застосовуватимуть. Протягом доби всі мешканці міста будуть з електрикою.

Про це в неділю, 25 серпня повідомило Львівобленерго в Telegram.

Читайте також:

Графік відключень світла у Львові на 26 серпня

"За розпорядженням НЕК Укренерго 26 серпня графіки погодинних відключень не плануються", — йдеться в повідомленні Львівобленерго.

Скриншот повідомлення Львівобленерго

В Укренерго зазначили, що у разі ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково. Обмежень електроспоживання протягом доби 26 серпня не буде в усіх областях України.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Громадян закликають користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 та ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 23:00.

Що відомо про поточну ситуацію в енергосистемі

Починаючи з четверга, 22 серпня, в Україні пішла на спад спека. Крім того, вдалося швидше завершити плановий ремонт енергоблока однієї з атомних станцій. Завдяки цьому вже цього тижня Україна знову зможе експортувати електроенергію до сусідніх країн, що дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

У Міненерго повідомляли, що через дострокове завершення ремонту на одній з атомних станцій українська енергосистема отримала додаткову тисячу МВт потужності. Завдяки цьому обмеження для споживачів поки що можна не застосовувати.