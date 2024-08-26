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Львовская экс-чиновница прокомментировала свое нецензурное поведение во время гимна Украины

26 августа 2024 14:05
Виктория Козырь - редактор
Экс-чиновница из Львова Лидия Токарева прокомментировала нецензурный жест во время гимна Украины
Экс-сотрудница Львовской ОВА Лидия Токарева. Фото: скриншот из видео
Виктория Козырь - редактор

Бывшая работница Львовской областной военной администрации Лидия Токарева, которая показала средний палец во время торжеств в честь Дня Государственного флага Украины, прокомментировала свое поведение. Она подчеркнула, что ее жест был реакцией на пренебрежительное обращение.

Об этом Лидия Токарева сказала в комментарии "УП. Жизнь".

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Токарева рассказала, что волонтер Леся Менкуш-Малькив, которая опубликовала видео, и другие участницы мероприятия в течение 40 минут оскорбляли ее. По ее словам, они якобы пытались прочитать ее переписку в телефоне.

Экс-чиновница отметила, что сделала несколько замечаний, однако реакции не было.

"Когда я попросила их прекратить вести себя таким образом, меня в очередной раз назвали "быдлотой" и порекомендовали пересесть со скамейки на бордюр", — говорит женщина.

По ее словам, во время торжеств она выполняла рабочее задание. Токарева говорит, что во время исполнения гимна была вынуждена завершить рабочую переписку, поэтому не поднялась со скамейки.

"Я не должна была реагировать так резко, но этот жест был направлен на человека, который в течение 40 минут вел себя агрессивно и некорректно по отношению ко мне", — объясняет она.

Женщина подчеркнула, что не собиралась убегать от правоохранителей, а только поднялась со скамейки, чтобы пойти дальше по своим делам.

Токарева отметила, что женщины оскорбили ее честь и достоинство. По ее словам, она пережила психоэмоциональную травму в результате публикации видео, распространения клеветы и ее персональных данных. Экс-чиновница планирует обратиться в суд.

"Учитывая в каких условиях мы вынуждены жить, насколько высок уровень недоразумения в обществе, устраивать охоту на ведьм — это неуместно. Как и пытаться стравливать украинцев с украинцами. Вешать на совершенно незнакомых людей ярлыки, я считаю, недопустимо", — добавила она.

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