Во Львовском районе неуправляемый автомобиль вылетел на АЗС — произошел пожар, есть пострадавшие

Под Львовом водитель протаранил АЗС и два автомобиля — возник масштабный пожар
На Львовщине в результате аварии произошел пожар на АЗС, два человека госпитализированы. Установлено, что водитель BMW, которому стало плохо за рулем, выехал на заправку и протаранил бензоколонку и два автомобиля.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в понедельник, 26 августа.
Авария и пожар на АЗС во Львовской области
В понедельник, 26 августа, около 12:10 в селе Раковец Львовского района автомобиль BMW заехал на территорию автозаправочной станции, где столкнулся с бензоколонкой и двумя другими автомобилями — микроавтобусом Volkswagen Transporter и легковушкой Nisan.
В результате столкновения бензоколонка загорелась и огонь перекинулся на Nisan, в салоне которого никого не было.
Водители BMW и Volkswagen Transporter, 24-летний житель Львова, доставлены в больницу, диагнозы уточняются.
Как предварительно установили полицейские, водителю автомобиля BMW, 32-летнему львовянину, во время движения стало плохо, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством.
Как сообщили в ГСЧС Львовской области, в 12:31 пожар удалось ликвидировать.
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