Во Львовском районе неуправляемый автомобиль вылетел на АЗС — произошел пожар, есть пострадавшие

Последствия пожара на АЗС. Фото: ГСЧС Львовской области

На Львовщине в результате аварии произошел пожар на АЗС, два человека госпитализированы. Установлено, что водитель BMW, которому стало плохо за рулем, выехал на заправку и протаранил бензоколонку и два автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в понедельник, 26 августа.

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Авария и пожар на АЗС во Львовской области

В понедельник, 26 августа, около 12:10 в селе Раковец Львовского района автомобиль BMW заехал на территорию автозаправочной станции, где столкнулся с бензоколонкой и двумя другими автомобилями — микроавтобусом Volkswagen Transporter и легковушкой Nisan.

В результате столкновения бензоколонка загорелась и огонь перекинулся на Nisan, в салоне которого никого не было.

Под Львовом на АЗС произошел пожар. Фото: полиция Львовской области

Водители BMW и Volkswagen Transporter, 24-летний житель Львова, доставлены в больницу, диагнозы уточняются.

Как предварительно установили полицейские, водителю автомобиля BMW, 32-летнему львовянину, во время движения стало плохо, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством.

Как сообщили в ГСЧС Львовской области, в 12:31 пожар удалось ликвидировать.

Сгоревший автомобиль на АЗС под Львовом. Фото: полиция Львовской области

Уничтоженный транспорт на АЗС во Львове. Фото: полиция Львовской области