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Во Львове можно подать заявку на бесплатную реставрацию окон и ворот в исторических домах

27 августа 2024 08:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Городские власти Львова частично профинансируют реставрацию окон и ворот в исторических домах
Исторический центр Львова. Фото: Википедия
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове с воскресенья, 1 сентября, начинается набор заявок для участия в программе частичного финансирования обновления исторических окон и ворот. Заявку могут подать жители исторического ареала города.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Программа софинансирования обновления исторических окон и ворот предусмотрена для жителей, дом которых расположен в пределах исторического ареала Львова, а его возраст — не менее 80 лет.

Заявки будут приниматься через Центры предоставления административных услуг Львова без ограничений по количеству. Городские власти будут включать их в список реставраций, которые будут прорабатываться в последующие годы — программу продлили до 2029 года.

Так, весной были уточнены условия участия, чтобы сделать его более доступным и эффективным для жителей исторических домов. А части софинансирования остались неизменными: 70% стоимости работ по восстановлению ворот оплачивает городской совет, а 30% — жители. При реставрации окон восстановление осуществляется в соотношении 60% на 40% соответственно. А если жильцы хотят заменить металлопластиковые окна на деревянные — доли софинансирования составляют 50% на 50%.

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