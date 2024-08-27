Инцидент с лошадью в центре Львова — городские власти отреагировали

Лошадь, которая упала в центре Львова. Фото: скриншот

В центре Львова упала лошадь во время прогулки с каретой. Городская власть проводит проверку инцидента и созывает рабочую группу для решения возникших вопросов.

Видео опубликовала Кристина Машакевич в группе "Горячая линия Львова" в Facebook в понедельник, 26 августа.

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В центре Львова упала лошадь — что известно

Вчера в сети появилось видео на котором видна упавшая в центре Львова лошадь. Оно вызвало активное обсуждение среди украинцев.

Автор видео отметила, что лошади длительное время находятся на солнце без воды, что вызывает их стресс и истощение. Машакевич призвала запретить использование лошадей для достопримечательностей во Львове.

"На проспекте Свободы я стала свидетелем ужасной ситуации: лошадь, работающая здесь ежедневно, отъехала прямо на своем рабочем месте. Фирманка, управляющая этим беднягой, попыталась привести его в чувство, и уже через несколько минут лошадь снова была вынуждена везти очередных пассажиров в карете", — написала женщина.

Реакция львовского "Каретного двора"

Команда "Каретного двора" среагировала на инцидент в комментариях к видео, заявив, что лошадь, по имени Луна, случайно запуталась в упряже, что и привело к падению. Все необходимые действия были предприняты для его освобождения, и сейчас животное находится под наблюдением.

"Произошел неприятный инцидент во время вечерней прогулки по карете. Одна из наших лошадей, Луна, случайно запуталась в упряже. Чтобы ее освободить, пришлось расщепить упряжь, которую она прижала своей массой, что могло выглядеть тревожно на видео", — сообщили в "Каретном дворе".

Ответ "Каретного двора". Фото: скриншот

Руководитель приюта "Дом спасенных животных" Орест Залипский сообщил о получении многочисленных обращений по поводу инцидента. Он отметил, что это не первый случай, когда кони пострадали во время работы в каретах.

"Это ужасно, что бедные животные вынуждены работать в такую жару ради развлечений людей. Мы знаем об этой ситуации и обязательно будем действовать", — написал руководитель убежища.

Залипский также анонсировал создание петиции с требованием запретить эксплуатацию лошадей во Львове.

Сообщение Залипского. Фото: скриншот

Как на инцидент отреагировали городские власти

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко заявил, что город проводит проверку инцидента, анализируя видео с камер наблюдения.

"Также пообщались с владелицей животных. Сегодня будет созвана специальная рабочая группа по этому случаю. Детали сообщим впоследствии", — написал Москаленко.