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Підпалював авто ЗСУ та поліції — у Львові затримали агента РФ

13 січня 2025 15:54
Карина Приходько - Редактор
Підпал автівок військових та поліції — у Львові затримали агента РФ
Затримання підпалювача авто. Фото: lviv.gp.gov.ua
Карина Приходько - Редактор

У Львові правоохоронці викрили чоловіка, який на замовлення Росії підпалював автівки військовослужбовців Збройних сил та поліцейських. Наразі встановлюються всі причетні до вчинення злочину, а сам підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у понеділок, 13 січня. 

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Підпал автівок ЗСУ та поліції у Львові

Правоохоронці з'ясували, що чоловік в одному з месенджерів отримав пропозицію від представника Росії за гроші підпалювати автомобілі, які належать військовослужбовцям ЗСУ та працівникам поліції. 

На виконання завдання підозрюваний знайшов безпосереднього виконавця та організовував підпали двох автомобілів. Він надавав виконавцю усі чіткі інструкції, які саме автомобілі потрібно спалювати. Момент підпалу потрібно було зафіксувати на відео та надіслати відзнятий відеоматеріал йому для подальшого пересилання замовнику. Після чого він отримував оплату за вчинене.

підпал автівток військових у Львові
Підпал авто у Львові. Фото: lviv.gp.gov.ua
підпал автівок у Львові
Підпал авто у Львові. Фото: lviv.gp.gov.ua

"Однак завдяки своєчасному втручанню правоохоронців вдалося запобігти знищенню справжніх автомобілів військовослужбовців та поліцейських. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи. Наразі підозрюваний перебуває під вартою", — йдеться у повідомленні.

агент РФ підпалював автівки військових у Львові
Затримання підпалювача авто. Фото: lviv.gp.gov.ua

Таким чином, йому повідомили про підозру в організації закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали підпалювачів військових автомобілів. Молодикам було 16 та 18 років.

Також ми писали, що у Запоріжжі юнак підпалив авто військовослужбовця. За це він отримав іспитовий термін. 

Львів поліція підпал військові Колаборант автомобіль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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