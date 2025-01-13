Поджог автомобилей военных и полиции — во Львове задержали агента РФ

Задержание поджигателя авто. Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове правоохранители разоблачили мужчину, который по заказу России поджигал машины военнослужащих Вооруженных сил и полицейских. Сейчас устанавливаются все причастные к совершению преступления, а сам подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре в понедельник, 13 января.

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Поджог автомобилей ВСУ и полиции во Львове

Правоохранители выяснили, что мужчина в одном из мессенджеров получил предложение от представителя России за деньги поджигать автомобили, принадлежащие военнослужащим ВСУ и работникам полиции.

Для выполнения задания подозреваемый нашел непосредственного исполнителя и организовывал поджоги двух автомобилей. Он предоставлял исполнителю все четкие инструкции, какие именно автомобили нужно сжигать. Момент поджога нужно было зафиксировать на видео и отправить отснятый видеоматериал ему для дальнейшей пересылки заказчику. После чего он получал оплату за содеянное.

Поджог авто во Львове. Фото: lviv.gp.gov.ua

Поджог авто во Львове. Фото: lviv.gp.gov.ua

"Однако благодаря своевременному вмешательству правоохранителей удалось предотвратить уничтожение настоящих автомобилей военнослужащих и полицейских. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к совершению преступления лица. Сейчас подозреваемый находится под стражей", — говорится в сообщении.

Задержание поджигателя авто. Фото: lviv.gp.gov.ua

Таким образом, ему сообщили о подозрении в организации законченного покушения на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога группой лиц по предварительному сговору, совершенного повторно.

Напомним, недавно в Киеве задержали поджигателей военных автомобилей. Молодым людям было 16 и 18 лет.

Также мы писали, что в Запорожье юноша поджег авто военнослужащего. За это он получил испытательный срок.