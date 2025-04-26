Боєць зі Львова вижив після підриву й став на протези — історія Володимира Савельєва

Володимир Савельєв. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2024 року львів’янин Володимир Савельєв підірвався на протипіхотній міні на Донеччині. Унаслідок вибуху він втратив обидві ноги, а пораненим змушений був ховатися від ворожого дрона, який кружляв над полем бою.

Як заново вчиться ходити на протезах та про що мріє боєць зі Львова, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Історія захисника зі Львова Володимира Савельєва

30-річний Володимир до війни працював 3D-дизайнером. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він не стояв осторонь — донатив, волонтерив, допомагав армії. А влітку 2023 року підписав контракт із ЗСУ й став на захист країни.

Починав службу як бойовий медик, згодом став командиром розвідувального взводу стрілецького батальйону 116-ї окремої механізованої бригади.

"В мене на той час вся сім'я була в армії. І мені батько сказав: ти сам нікуди не йдеш, але якщо тебе приймуть у ТЦК, то я нічого не буду робити. На цьому і зійшлись", – каже Володимир.

Восени 2024 року, під час виходу з позицій на Донеччині, Володимир ішов першим. Один необережний крок — і під ногами спрацювала міна.

Переніс 12 операцій

"Поранення я отримав між Покровськом та Костянтинівкою. Встав на протипіхотну міну. Спочатку було дуже боляче. Коли мене відтягнули в посадку і робили огляд в посадці, я побачив свої ноги і зрозумів, що треба зберегти все, що можна було зберегти", — згадує боєць.

Після кількох довгих хвилин обстріл припинився. Побратимам вдалося евакуювати тяжкопораненого командира. Спершу його доправили до Дніпра, згодом — евакуаційним потягом до Львова, у реабілітаційний центр "Незламні".

"Спочатку це був стабілізаційний пункт, потім Дніпро. Там я вже прокинувся без ніг", – додає ветеран.

Володимир Савельєв. Фото: Новини.LIVE

Перші кроки на протезах

У Львові Володимир переніс дев’ять операцій, загалом — дванадцять хірургічних втручань. Його стан стабілізували, підготували до протезування, і сьогодні він активно працює з фізичними терапевтами у центрі "Незламні".

"Коли я отримав протези я остаточно зрозумів, що я втратив ноги. Перший день було важко, але потім я зібрався до купи. Треба рухатись далі, вчитись. Мені дали інструмент і потрібно навчитись ним володіти правильно", — ділиться Володимир.

Попереду — ще реабілітація, адаптація, навчання. Але Володимир уже має план: він хоче повернутися до волонтерства, а ще — допомагати іншим бійцям.

"Я буду будувати свій бізнес. Повертатись в армію, це хіба на якусь штабну посаду — я люблю двіж. Максимум — це допомагати волонтерською діяльністю по тактичній медицині", — наголошує боєць.

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