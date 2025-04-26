Боец из Львова выжил после подрыва и стал на протезы — история Владимира Савельева

Владимир Савельев. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2024 года львовянин Владимир Савельев подорвался на противопехотной мине в Донецкой области. В результате взрыва он потерял обе ноги, а раненым вынужден был прятаться от вражеского дрона, который кружил над полем боя.

Как заново учится ходить на протезах и о чем мечтает боец из Львова, читайте в материале Новини.LIVE.

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История защитника из Львова Владимира Савельева

30-летний Владимир до войны работал 3D-дизайнером. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он не стоял в стороне — донатил, волонтерил, помогал армии. А летом 2023 года подписал контракт с ВСУ и стал на защиту страны.

Начинал службу как боевой медик, впоследствии стал командиром разведывательного взвода стрелкового батальона 116-й отдельной механизированной бригады.

"У меня в то время вся семья была в армии. И мне отец сказал: ты сам никуда не идешь, но если тебя примут в ТЦК, то я ничего не буду делать. На этом и сошлись", — говорит Владимир.

Осенью 2024 года, во время выхода с позиций в Донецкой области, Владимир шел первым. Один неосторожный шаг — и под ногами сработала мина.

Перенес 12 операций

"Ранение я получил между Покровском и Константиновкой. Встал на противопехотную мину. Сначала было очень больно. Когда меня оттащили в посадку и делали осмотр в посадке, я увидел свои ноги и понял, что надо сохранить все, что можно было сохранить", — вспоминает боец.

После нескольких долгих минут обстрел прекратился. Побратимам удалось эвакуировать тяжелораненого командира. Сначала его доставили в Днепр, затем — эвакуационным поездом во Львов, в реабилитационный центр "Незламні".

"Сначала это был стабилизационный пункт, потом Днепр. Там я уже проснулся без ног", — добавляет ветеран.

Владимир Савельев. Фото: Новини.LIVE

Первые шаги на протезах

Во Львове Владимир перенес девять операций, всего — двенадцать хирургических вмешательств. Его состояние стабилизировали, подготовили к протезированию, и сегодня он активно работает с физическими терапевтами в центре "Незламні".

"Когда я получил протезы я окончательно понял, что я потерял ноги. Первый день было трудно, но потом я собрался в кучу. Надо двигаться дальше, учиться. Мне дали инструмент и нужно научиться им владеть правильно", — делится Владимир.

Впереди — еще реабилитация, адаптация, обучение. Но Владимир уже имеет план: он хочет вернуться к волонтерству, а еще — помогать другим бойцам.

"Я буду строить свой бизнес. Возвращаться в армию, это разве на какую-то штабную должность — я люблю движ. Максимум — это помогать волонтерской деятельностью по тактической медицине", — отмечает боец.

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