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Підробив документи для виїзду на власному комп'ютері: на Львівщині засудили айтівця

21 вересня 2023 12:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Підробив документи для виїзду на власному комп'ютері: на Львівщині засудили айтівця
Айтівець за комп'ютером. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області засудили айтівця з Черкащини за підробку документів щодо своєї непридатності для військової служби, аби виїхати за кордон. Вирок виніс Яворівський районний суд Вадиму Олексієнку. 

Про це пише ZAXID.NET, посилаючись на вирок суду. 

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За те, що чоловік підробив документи, він повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу. 

Деталі справи

Зазначається, що в серпні 2023 року Олексієнко вирішив спробувати незаконно перетнути кордон. Чоловік зробив на своєму комп'ютері тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, до якого вніс дані, де він є непридатним до військової служби та що його виключили з військового обліку.

"Вранці 11 вересня Вадим Олексієнко спробував виїхати до Польщі за підробленими документами. Однак у пункті пропуску Краківець — Корчова прикордонники виявили підробку", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про чоловіка

За матеріалами справи стало відомо, що порушник є підприємцем. У бізнес-пошуковій системі YouControl вказано, що Вадим Олексієнко займається комп'ютерним програмуванням. 

Покарання для айтівця

За такий злочин було порушено проти нього кримінальну справу щодо підробки документів та їхнє використання. Також додають, що чоловік визнав свою провину.

Своєю чергою справу розглядала суддя Наталія Швед. Нею було проведене дослідження всіх матеріалів справи. Після чого Швед визнала винним чоловіка у підробці документів та призначила йому штраф сумою 17 тисяч гривень. Проте на вирок обвинувачений ще може подати апеляцію. 

Нагадаємо, журналістам вдалося виявити сотні громадських організацій та благодійних фондів, які причетні до незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Такі "схеми" вони проводили завдяки системі "Шлях".

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