Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Подделал документы для выезда на собственном компьютере: во Львовской области осудили айтишника arrow

Подделал документы для выезда на собственном компьютере: во Львовской области осудили айтишника

21 сентября 2023 12:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Подделал документы для выезда на собственном компьютере: во Львовской области осудили айтишника
Айтишник за компьютером. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области осудили айтишника из Черкасской области за подделку документов о своей непригодности для военной службы, чтобы выехать за границу. Приговор вынес Яворовский районный суд Вадиму Алексеенко.

Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на приговор суда.

Читайте также:

За то, что мужчина подделал документы, он должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Детали дела

Отмечается, что в августе 2023 года Алексеенко решил попытаться незаконно пересечь границу. Мужчина сделал на своем компьютере временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, в которое внес данные, где он непригоден к военной службе и его исключили из военного учета.

"Утром 11 сентября Вадим Алексеенко попытался выехать в Польшу за поддельными документами. Однако в пункте пропуска Краковец — Корчевая пограничники обнаружили подделку", — говорится в сообщении.

Что известно о мужчине

По материалам дела стало известно, что нарушитель является предпринимателем. В бизнес-поисковой системе YouControl указано, что Вадим Алексеенко занимается компьютерным программированием.

Наказание для айтишника

За такое преступление было возбуждено против него уголовное дело по подделке документов и их использованию. Также добавляют, что мужчина признал свою вину.

В свою очередь дело рассматривала судья Наталья Швед. Ею было проведено исследование всех материалов дела. После чего Швед признала виновным мужчину в подделке документов и назначила ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако на приговор обвиняемый еще может подать апелляцию.

Напомним, журналистам удалось выявить сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду военнообязанных мужчин за границу. Такие "схемы" они проводили благодаря системе "Шлях".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз