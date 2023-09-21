Подделал документы для выезда на собственном компьютере: во Львовской области осудили айтишника

Айтишник за компьютером. Иллюстративное фото: google.com

Во Львовской области осудили айтишника из Черкасской области за подделку документов о своей непригодности для военной службы, чтобы выехать за границу. Приговор вынес Яворовский районный суд Вадиму Алексеенко.

Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на приговор суда.

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За то, что мужчина подделал документы, он должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Детали дела

Отмечается, что в августе 2023 года Алексеенко решил попытаться незаконно пересечь границу. Мужчина сделал на своем компьютере временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, в которое внес данные, где он непригоден к военной службе и его исключили из военного учета.

"Утром 11 сентября Вадим Алексеенко попытался выехать в Польшу за поддельными документами. Однако в пункте пропуска Краковец — Корчевая пограничники обнаружили подделку", — говорится в сообщении.

Что известно о мужчине

По материалам дела стало известно, что нарушитель является предпринимателем. В бизнес-поисковой системе YouControl указано, что Вадим Алексеенко занимается компьютерным программированием.

Наказание для айтишника

За такое преступление было возбуждено против него уголовное дело по подделке документов и их использованию. Также добавляют, что мужчина признал свою вину.

В свою очередь дело рассматривала судья Наталья Швед. Ею было проведено исследование всех материалов дела. После чего Швед признала виновным мужчину в подделке документов и назначила ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако на приговор обвиняемый еще может подать апелляцию.

Напомним, журналистам удалось выявить сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду военнообязанных мужчин за границу. Такие "схемы" они проводили благодаря системе "Шлях".