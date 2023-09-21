Подделал документы для выезда на собственном компьютере: во Львовской области осудили айтишника
Во Львовской области осудили айтишника из Черкасской области за подделку документов о своей непригодности для военной службы, чтобы выехать за границу. Приговор вынес Яворовский районный суд Вадиму Алексеенко.
Об этом пишет ZAXID.NET, ссылаясь на приговор суда.
За то, что мужчина подделал документы, он должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.
Детали дела
Отмечается, что в августе 2023 года Алексеенко решил попытаться незаконно пересечь границу. Мужчина сделал на своем компьютере временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, в которое внес данные, где он непригоден к военной службе и его исключили из военного учета.
"Утром 11 сентября Вадим Алексеенко попытался выехать в Польшу за поддельными документами. Однако в пункте пропуска Краковец — Корчевая пограничники обнаружили подделку", — говорится в сообщении.
Что известно о мужчине
По материалам дела стало известно, что нарушитель является предпринимателем. В бизнес-поисковой системе YouControl указано, что Вадим Алексеенко занимается компьютерным программированием.
Наказание для айтишника
За такое преступление было возбуждено против него уголовное дело по подделке документов и их использованию. Также добавляют, что мужчина признал свою вину.
В свою очередь дело рассматривала судья Наталья Швед. Ею было проведено исследование всех материалов дела. После чего Швед признала виновным мужчину в подделке документов и назначила ему штраф в размере 17 тысяч гривен. Однако на приговор обвиняемый еще может подать апелляцию.
Напомним, журналистам удалось выявить сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к незаконному выезду военнообязанных мужчин за границу. Такие "схемы" они проводили благодаря системе "Шлях".