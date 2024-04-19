Підробка під виглядом оригіналу — львів'яни організували продаж контрафактних навушників
У Львівській області судитимуть групу осіб, які реалізували продаж контрафактних бездротових навушників відомого світового бренду. До суду скеровано обвинувальний акт за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в п'ятницю, 19 квітня.
Реалізація контрафактних навушників
Слідство встановило, що трьох фігурантів організували продаж контрафактних бездротових навушників відомого світового бренду. За допомогою поліграфічної пакувальної продукції вони надавали цим товарам ознак схожості з оригіналами.
"На орендованих квартирах чоловіки зберігали і фотографували фальсифікат для рекламування у соцмережах, вели облік доходів. Реалізовували підробки через акаунти в Instаgram. Клієнти отримували замовлення поштовими відправленнями", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 одиниць фальсифікату, пакувальні та рекламні матеріали, інше.
Збитки компанії складають понад 1,2 млн грн, які обвинуваченими відшкодовано.
Нагадаємо, поліцейські затримали жительку Одеської області, яка розміщувала в інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати понад 20 громадян на суму у розмірі 56 600 гривень.
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