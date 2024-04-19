Підробка під виглядом оригіналу — львів'яни організували продаж контрафактних навушників

Жінка з навушниками. Фото: Pexels

У Львівській області судитимуть групу осіб, які реалізували продаж контрафактних бездротових навушників відомого світового бренду. До суду скеровано обвинувальний акт за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в п'ятницю, 19 квітня.

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Реалізація контрафактних навушників

Слідство встановило, що трьох фігурантів організували продаж контрафактних бездротових навушників відомого світового бренду. За допомогою поліграфічної пакувальної продукції вони надавали цим товарам ознак схожості з оригіналами.

"На орендованих квартирах чоловіки зберігали і фотографували фальсифікат для рекламування у соцмережах, вели облік доходів. Реалізовували підробки через акаунти в Instаgram. Клієнти отримували замовлення поштовими відправленнями", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 одиниць фальсифікату, пакувальні та рекламні матеріали, інше.

Збитки компанії складають понад 1,2 млн грн, які обвинуваченими відшкодовано.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, поліцейські затримали жительку Одеської області, яка розміщувала в інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати понад 20 громадян на суму у розмірі 56 600 гривень.

Також обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг загрозливих масштабів. Бюджет країни щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням.