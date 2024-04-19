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Подделка под видом оригинала — львовяне организовали продажу контрафактных наушников

19 апреля 2024 18:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подделка под видом оригинала — львовяне организовали продажу контрафактных наушников
Женщина с наушниками. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области будут судить группу лиц, которые реализовали продажу контрафактных беспроводных наушников известного мирового бренда. В суд направлено обвинительное заключение по факту незаконного использования знака для товаров и услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в пятницу, 19 апреля.

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Реализация контрафактных наушников

Следствие установило, что трое фигурантов организовали продажу контрафактных беспроводных наушников известного мирового бренда. С помощью полиграфической упаковочной продукции они придавали этим товарам признаки сходства с оригиналами.

"На арендованных квартирах мужчины хранили и фотографировали фальсификат для рекламирования в соцсетях, вели учет доходов. Реализовывали подделки через аккаунты в Instаgram. Клиенты получали заказы почтовыми отправлениями", — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц фальсификата, упаковочные и рекламные материалы.

Убытки компании составляют более 1,2 млн грн, которые обвиняемыми возмещены.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, полицейские задержали жительницу Одесской области, которая размещала в интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленницы удалось обмануть более 20 граждан на сумму в размере 56 600 гривен.

Также объем нелегального табачного рынка в Украине достиг угрожающих масштабов. Бюджет страны ежегодно теряет деньги, за которые можно купить 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием.

суд
правосудие
Львовская область
прокуратура
продажа

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