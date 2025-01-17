Погода у Львові на 18 січня — прогноз погоди на завтра

Люди переходять вулицю в тумані. Ілюстративне фото: Reuters

Погода у Львові в суботу, 18 січня, буде без опадів. Синоптики попереджають про туман та ожеледицю на дорогах. Вночі можливий мороз до -5 °C, а вдень повітря може прогрітися до +6 °C.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 18 січня

"Погоду визначатиме північно-східна периферія антициклону над Балканами... Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться", — попереджають синоптики.

Згідно з прогнозом, на Львівщині 18 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий незначний туман — видимість 500-1000 м, дороги вкриє ожеледиця. Західний вітер буде 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -5...0 °C, вдень +1...+6 °C;

у місті вночі -4...-2 °C, вдень +2...+4 °C.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі та мокрий сніг у низці областей 18 січня. Проте на решті території країни опади не очікуються.

Також невдовзі в Україну має прийти аномально тепла погода. За даними синоптикині Наталки Діденко, повітря прогріється до +20 °C.