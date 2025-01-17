Погода во Львове на 18 января — прогноз погоды на завтра

Люди переходят улицу в тумане. Иллюстративное фото: Reuters

Погода во Львове в субботу, 18 января, будет без осадков. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице на дорогах. Ночью возможен мороз до -5 °C, а днем воздух может прогреться до +6 °C.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды во Львове завтра, 18 января. Фото: Meteoprog

Погода во Львове 18 января

"Погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона над Балканами... Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха несколько уменьшится", — предупреждают синоптики.

Согласно прогнозу, на Львовщине 18 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен незначительный туман — видимость 500-1000 м, дороги покроет гололедица. Западный ветер будет 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -5...0 °C, днем +1...+6 °C;

в городе ночью -4...-2 °C, днем +2...+4 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди и мокрый снег в ряде областей 18 января. Зато на остальной территории страны осадки не ожидаются.

Также вскоре в Украину должна прийти аномально теплая погода. По данным синоптика Наталки Диденко, воздух прогреется до +20 °C.