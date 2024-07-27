Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Пік споживання світла у Львові — енергетики попередили про години обмежень сьогодні arrow

Пік споживання світла у Львові — енергетики попередили про години обмежень сьогодні

27 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго
Працівники ДТЕК працюють над відновленням світла після чергової атаки РФ. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 27 липня, практично не застосовуватимуть. Обмежень слід чекати увечері, світло вимкнуть всього на годину. 

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram. 

Читайте також:

Коли не буде світла у Львові 27 липня

За прогнозом енергетиків, світло вимикатимуть з 17:00 до 23:00 в одну чергу. Відповідно до графіка обмеження застосують на годину.

Графіки відключення світла у Львівській області 27 липня
Графіки відключення світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго підтвердили, що світло вимикатимуть лише в "години вечірнього піка споживання".

Коли не буде світла у Львівській області 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення світла 

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень світла для своєї області за такими посиланнями:

Також енергетики закликають обмежити споживання електроенергії в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, і за змогою використовувати енергоємні прилади вночі: з 23:00 до 06:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як врятуватися у спеку під час відключень

Щоб літня спека не диктувала свої умови під час обмежень електроенергії, рекомендуємо дотримуватись простих порад:

  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
Як перенести спеку під час відключень світла
Дівчина махає віялом під час спеки. Фото: Cristina Quicler (AFP)

Коли припинять вимикати світло

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Він пояснив, за якої умови це вдасться зробити.

Також енергетики показали кадри, що демонструють руйнування на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок російських ударів у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів Росії ситуація в українській енергосистемі стала ще гіршою, ніж була.

Додамо, що в Міненерго повідомили про запуск одного з атомних блоків після планового ремонту. Там наголосили, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Львів електроенергія Львівська область сфера енергетики енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом