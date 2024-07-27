Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго

Працівники ДТЕК працюють над відновленням світла після чергової атаки РФ. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 27 липня, практично не застосовуватимуть. Обмежень слід чекати увечері, світло вимкнуть всього на годину.

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.

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За прогнозом енергетиків, світло вимикатимуть з 17:00 до 23:00 в одну чергу. Відповідно до графіка обмеження застосують на годину.

Графіки відключення світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго підтвердили, що світло вимикатимуть лише в "години вечірнього піка споживання".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення світла

Українці можуть ознайомитися з графіками відключень світла для своєї області за такими посиланнями:

Також енергетики закликають обмежити споживання електроенергії в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, і за змогою використовувати енергоємні прилади вночі: з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як врятуватися у спеку під час відключень

Щоб літня спека не диктувала свої умови під час обмежень електроенергії, рекомендуємо дотримуватись простих порад:

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Дівчина махає віялом під час спеки. Фото: Cristina Quicler (AFP)

Коли припинять вимикати світло

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Він пояснив, за якої умови це вдасться зробити.

Також енергетики показали кадри, що демонструють руйнування на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок російських ударів у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів Росії ситуація в українській енергосистемі стала ще гіршою, ніж була.

Додамо, що в Міненерго повідомили про запуск одного з атомних блоків після планового ремонту. Там наголосили, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.