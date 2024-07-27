Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго

Пік споживання світла у Львові — енергетики попередили про години обмежень сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 27 липня, практично не застосовуватимуть. Обмежень слід чекати увечері, світло вимкнуть всього на годину.
Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.
Коли не буде світла у Львові 27 липня
За прогнозом енергетиків, світло вимикатимуть з 17:00 до 23:00 в одну чергу. Відповідно до графіка обмеження застосують на годину.
В Укренерго підтвердили, що світло вимикатимуть лише в "години вечірнього піка споживання".
Де подивитись графіки відключення світла
Українці можуть ознайомитися з графіками відключень світла для своєї області за такими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
Також енергетики закликають обмежити споживання електроенергії в пікові години: з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00, і за змогою використовувати енергоємні прилади вночі: з 23:00 до 06:00.
Як врятуватися у спеку під час відключень
Щоб літня спека не диктувала свої умови під час обмежень електроенергії, рекомендуємо дотримуватись простих порад:
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
Коли припинять вимикати світло
Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко заявив, що до жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації зруйнованої російськими атаками. Він пояснив, за якої умови це вдасться зробити.
Також енергетики показали кадри, що демонструють руйнування на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго, внаслідок російських ударів у 2023-2024 роках. Після нещодавніх обстрілів Росії ситуація в українській енергосистемі стала ще гіршою, ніж була.
Додамо, що в Міненерго повідомили про запуск одного з атомних блоків після планового ремонту. Там наголосили, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.
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