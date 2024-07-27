Графики отключения света во Львове на сегодня, 27 июля — прогноз Укрэнерго

Работники ДТЭК работают над восстановлением света после очередной атаки РФ. Фото: ДТЭК

Графики отключения света во Львове сегодня, 27 июля, практически не будут применяться. Ограничений следует ждать вечером, свет выключат всего на час.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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По прогнозу энергетиков, свет будут выключаться с 17:00 до 23:00 в одну очередь. Согласно графику ограничения применят на час.

Графики отключения света в Киеве. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго подтвердили, что свет будут выключать только в "часы вечернего пика потребления".

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений света для своей области по следующим ссылкам:

Также энергетики призывают ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 и по возможности использовать энергоемкие приборы ночью: с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как спастись в жару во время отключений

Чтобы летняя жара не диктовала свои условия во время ограничений электроэнергии, рекомендуем следовать простым советам:

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Используйте вентиляторы, работающие от батареек , и ли веера .

, и ли . Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Девушка машет веером во время жары. Фото: Cristina Quicler (AFP)

Когда прекратят выключать свет

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что к октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации разрушенной российскими атаками. Он объяснил, при каком условии это удастся сделать.

Также энергетики показали кадры, демонстрирующие разрушение на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, в результате российских ударов в 2023-2024 годах. После недавних обстрелов России ситуация в украинской энергосистеме стала еще хуже, чем была.

Добавим, что в Минэнерго сообщили о запуске одного из атомных блоков после планового ремонта. Там подчеркнули, что это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.