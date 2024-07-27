Графики отключения света во Львове на сегодня, 27 июля — прогноз Укрэнерго

Пик потребления света во Львове — энергетики предупредили о часах ограничений сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 27 июля, практически не будут применяться. Ограничений следует ждать вечером, свет выключат всего на час.
Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 27 июля
По прогнозу энергетиков, свет будут выключаться с 17:00 до 23:00 в одну очередь. Согласно графику ограничения применят на час.
В Укрэнерго подтвердили, что свет будут выключать только в "часы вечернего пика потребления".
Где посмотреть графики отключения света
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключений света для своей области по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
Также энергетики призывают ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 и по возможности использовать энергоемкие приборы ночью: с 23:00 до 06:00.
Как спастись в жару во время отключений
Чтобы летняя жара не диктовала свои условия во время ограничений электроэнергии, рекомендуем следовать простым советам:
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, и ли веера.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
Когда прекратят выключать свет
Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что к октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации разрушенной российскими атаками. Он объяснил, при каком условии это удастся сделать.
Также энергетики показали кадры, демонстрирующие разрушение на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго, в результате российских ударов в 2023-2024 годах. После недавних обстрелов России ситуация в украинской энергосистеме стала еще хуже, чем была.
Добавим, что в Минэнерго сообщили о запуске одного из атомных блоков после планового ремонта. Там подчеркнули, что это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!