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Пік тепла — синоптики дали прогноз погоди у Львові на завтра

27 січня 2025 19:34
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові на 28 січня — прогноз погоди на завтра
Дівчата сидять на лавці у сонячну погоду. Фото: Інформатор
Світлана Силенко - Редактор

У Львові та області у вівторок, 28 січня, прогнозують теплу погоду. Подекуди температура сягне +17 °C, хоча й небо іноді затягуватимуть хмари.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 28 січня

Завтра у Львові буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі прогнозують +4...+6 °C, вдень очікується +14...+16 °C.

Прогноз погоди у Львові на 28 січня
Якою буде погода у Львові та області у вівторок, 28 січня. Фото: скриншот

Погода у Львівській області 28 січня

У Львівській області завтра також буде хмарно з проясненнями, але без дощів чи снігу. Вітер південний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде +2..+7 °C, вдень очікується +12...+17 °C.

Прогноз погоди у Львові на 28 січня
Прогноз погоди у Львові та області на 28 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що по всій Україні завтра, 28 січня, очікується тепла погода. Інформують про можливу рекордну температуру.

Синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала завтра високу температуру по всій Україні. Така погода для кінця січня не типова, адже прогнозують до +17 °C.

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