Погода во Львове на 28 января — прогноз погоды на завтра

Пик тепла — синоптики дали прогноз погоды во Львове на завтра
В Львове и области во вторник, 28 января, прогнозируют теплую погоду. Кое-где температура достигнет +17 °C, хотя и небо иногда будут затягивать облака.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 28 января
Завтра во Львове будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью прогнозируют +4...+6 °C, днем ожидается +14...+16 °C.
Погода во Львовской области 28 января
В Львовской области завтра также будет облачно с прояснениями, но без дождей или снега. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет +2...+7 °C, днем ожидается +12...+17 °C.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что по всей Украине завтра, 28 января, ожидается теплая погода. Информируют о возможной рекордной температуре.
Синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала завтра высокую температуру по всей Украине. Такая погода для конца января не типичная, ведь прогнозируют до +17 °C.
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