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Пішов у СЗЧ — як суд Львівщини покарав військового

29 жовтня 2024 17:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині судили військового, який самовільно залишив військову частину
Яворівський районний суд Львівської області. Фото: Судова влада України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу військовослужбовця, який залишив військову частину без поважних причин і три місяці не з’являвся на службі. Йому призначили пʼять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

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Деталі справи

Чоловік з кінця травня до кінця серпня 2024 року перебував вдома, де проводив час на власний розсуд. Під час судового засідання військовий повністю визнав свою провину, висловив щире каяття і запевнив, що хоче продовжити службу в Збройних силах України.

Рішення суду

Суддя, дослідивши обставини справи, визнала військового винним та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області працівники ТЦК мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Також ми писали, що в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку. 

суд Україна СЗЧ Львівська область судові рішення військові

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