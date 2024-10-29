На Львівщині судили військового, який самовільно залишив військову частину

Яворівський районний суд Львівської області. Фото: Судова влада України

Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу військовослужбовця, який залишив військову частину без поважних причин і три місяці не з’являвся на службі. Йому призначили пʼять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік з кінця травня до кінця серпня 2024 року перебував вдома, де проводив час на власний розсуд. Під час судового засідання військовий повністю визнав свою провину, висловив щире каяття і запевнив, що хоче продовжити службу в Збройних силах України.

Рішення суду

Суддя, дослідивши обставини справи, визнала військового винним та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області працівники ТЦК мобілізували професора університету. Внаслідок цього він звернувся до Верховного Суду.

Також ми писали, що в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.