Во Львовской области судили военного, который самовольно покинул воинскую часть

Яворивский районный суд Львовской области. Фото: Судебная власть Украины

Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело военнослужащего, оставившего воинскую часть без уважительных причин и три месяца не появлявшегося на службе. Ему назначили пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мужчина с конца мая до конца августа 2024 года находился дома, где проводил время по своему усмотрению. Во время судебного заседания военный полностью признал свою вину, выразил покаяние и заверил, что хочет продолжить службу в Вооруженных силах Украины.

Решение суда

Судья, исследовав обстоятельства дела, признала военного виновным и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор может быть оспорен.

Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.

Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВВК местного жителя, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.