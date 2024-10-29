Во Львовской области судили военного, который самовольно покинул воинскую часть

Пошел в СОЧ — как суд Львовщины наказал военного
Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело военнослужащего, оставившего воинскую часть без уважительных причин и три месяца не появлявшегося на службе. Ему назначили пять лет лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина с конца мая до конца августа 2024 года находился дома, где проводил время по своему усмотрению. Во время судебного заседания военный полностью признал свою вину, выразил покаяние и заверил, что хочет продолжить службу в Вооруженных силах Украины.
Решение суда
Судья, исследовав обстоятельства дела, признала военного виновным и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор может быть оспорен.
Напомним, что в Днепропетровской области работники ТЦК мобилизовали профессора университета. В результате он обратился в Верховный Суд.
Также мы писали, что в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВВК местного жителя, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.
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