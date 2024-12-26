Відключення світла у Львові завтра 27 грудня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 27 грудня, у Львівській області вимикатимуть електроенергію. Графіки запровадили за вказівкою "Укренерго" через чергову масовану атаку РФ.

Про це повідомили в пресслужбі "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області. Фото: Львівобленерго

Графіки відключень світла у Львівській області 27 грудня

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 діятиме пів черги відключень.

Всього на Львівщині запроваджено три черги відключень.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині та Полтавщині запроваджені обмеження електропостачання. Вони триватимуть ще тиждень.

Додамо, що 25 грудня РФ атакувала Україну. Удари прийшлися по енергооб'єктах.