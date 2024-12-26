Отключение света во Львове завтра 27 декабря

Полдня без света во Львове — кто подпадает под отключение завтра
В пятницу, 27 декабря, во Львовской области будут выключать электроэнергию. Графики ввели по указанию "Укрэнерго" из-за очередной массированной атаки РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".
Графики отключения света во Львовской области 27 декабря
Для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будет действовать полочереди отключений.
Всего во Львовской области введено три очереди отключений.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.
Напомним, на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения. Они продлятся еще неделю.
Добавим, что 25 декабря РФ атаковала Украину. Удары пришлись по энергообъектам.
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