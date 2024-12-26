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Полдня без света во Львове — кто подпадает под отключение завтра

26 декабря 2024 23:15
Катерина Османская - Редактор
Отключение света во Львове завтра 27 декабря
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Катерина Османская - Редактор

В пятницу, 27 декабря, во Львовской области будут выключать электроэнергию. Графики ввели по указанию "Укрэнерго" из-за очередной массированной атаки РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Отключение света в Львове и области. Фото: Львовоблэнерго

Графики отключения света во Львовской области 27 декабря

Для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будет действовать полочереди отключений.

Всего во Львовской области введено три очереди отключений.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Напомним, на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения. Они продлятся еще неделю.

Добавим, что 25 декабря РФ атаковала Украину. Удары пришлись по энергообъектам.

Львовская область энергетика отключения света свет графики отключений света

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