Плетені кошики, писанки та декор: яка вартість пасхальної атрибутики до Великодня

Ринок Галицький у Львові сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE

Великдень є одним із найважливіших релігійних свят українців, і багато з традицій та обрядів, пов'язаних із цим святом, передаються з покоління в покоління. Пасхальні кошики та декор є не лише елементом святкування, але й символами віри, щедрості та радості.

Новини.LIVE дізналися, скільки цього року коштують кошики та інші атрибути до Великодня.

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Плетені кошики, крашанки, свічки, святковий декор та великодні серветки — традиційно заполонили прилавки ринків у Львові до Великодня.

Великодні кошики на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на плетені кошики на ринку можна придбати від 400 до 1 000 грн. Ціна залежить від розміру та кольору лози.

Великодні кошики в ТЦ у Львові. Фото: Новини.LIVE

В той час коли в торгових центрах за один кошик, оздоблений декором, просять від 700 до 2 500 грн.

Ринок у Льові перед Великоднем. Фото: Новини.LIVE

Розписувати яйця до Великодня — це давня традиція українського народу. Але не кожен сьогодні має час зробити таку писанку власноруч. Тому на ринку можна придбати уже готові крашанки.

Писанки на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Маленькі крашанки коштують 25 грн за штуку, великі — 100 грн.

Продаж великодніх серветок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають у коментарі Новини.LIVE продавчині, крім кошиків та крашанок, люди також купують великодні серветки та свічки у формі баранчика.

Свічка у формі баранчика. Фото: Новини.LIVE

За серветку на великодній кошик продавці на ринку хочуть від 100 до 300 грн. А за одну свічку у вигляді баранчика — 100 грн.

Великодній декор на плетений кошик. Фото: Новини.LIVE

Ну і куди без великоднього декору. Один букет зі штучних квітів вартує 250 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, звідки взялася традиція битися яйцями на Великдень.

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