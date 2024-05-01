Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові arrow

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові

1 травня 2024 07:15
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Плетені кошики, писанки та декор: яка вартість пасхальної атрибутики до Великодня
Ринок Галицький у Львові сьогодні, 1 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Великдень є одним із найважливіших релігійних свят українців, і багато з традицій та обрядів, пов'язаних із цим святом, передаються з покоління в покоління. Пасхальні кошики та декор є не лише елементом святкування, але й символами віри, щедрості та радості. 

Новини.LIVE дізналися, скільки цього року коштують кошики та інші атрибути до Великодня.

Читайте також:

Вартість плетених кошиків у Львові

Плетені кошики, крашанки, свічки, святковий декор та великодні серветки — традиційно заполонили прилавки ринків у Львові до Великодня. 

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 1
Великодні кошики на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на плетені кошики на ринку можна придбати від 400 до 1 000 грн. Ціна залежить від розміру та кольору лози.

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 2
Великодні кошики в ТЦ у Львові. Фото: Новини.LIVE

В той час коли в торгових центрах за один кошик, оздоблений декором, просять від 700 до 2 500 грн.

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 3
Ринок у Льові перед Великоднем. Фото: Новини.LIVE

Розписувати яйця до Великодня — це давня традиція українського народу. Але не кожен сьогодні має час  зробити таку писанку власноруч. Тому на ринку можна придбати уже готові крашанки. 

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 4
Писанки на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Маленькі крашанки коштують 25 грн за штуку, великі — 100 грн. 

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 5
Продаж великодніх серветок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають у коментарі Новини.LIVE продавчині, крім кошиків та крашанок, люди також купують великодні серветки та свічки у формі баранчика.

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 6
Свічка у формі баранчика. Фото: Новини.LIVE

За серветку на великодній кошик продавці на ринку  хочуть від 100 до 300 грн. А за одну свічку у вигляді баранчика — 100 грн.

Плетені кошики та пасхальний декор — огляд цін до Великодня у Львові - фото 7
Великодній декор на плетений кошик. Фото: Новини.LIVE

Ну і куди без великоднього декору. Один букет зі штучних квітів вартує 250 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, звідки взялася традиція битися яйцями на Великдень.

Також ми писали, скільки коштує "Кагор" до Великодня в Україні. 

свята
Львів
традиції
церква
гроші
декорації
ціни
яйця
Великдень
Великодній тиждень
великодній кошик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри