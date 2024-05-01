Плетеная корзина, писанки и декор: какая стоимость пасхальной атрибутики к Пасхе

Плетеные корзины и пасхальный декор — обзор цен на Пасху во Львове
Пасха является одним из важнейших религиозных праздников украинцев, и многие традиции и обряды, связанные с этим праздником, передаются из поколения в поколение. Пасхальные корзины и декор — это не только элемент празднования, но и символ веры, щедрости и радости.
Новини.LIVE узнали, сколько в этом году стоят корзины и прочие атрибуты к Пасхе.
Стоимость плетеных корзин в Львове
Плетеные корзины, пасхальные яйца, свечи, праздничный декор и пасхальные салфетки — традиционно заполонили прилавки рынков во Львове к Пасхе.
Плетеные корзины на рынке можно приобрести от 400 до 1 000 грн. Цена зависит от размера и цвета лозы.
В то время как в торговых центрах за одну корзину, украшенную декором, просят от 700 до 2 500 грн.
Расписывать пасхальные яйца — это давняя традиция украинского народа. Но не у каждого сегодня есть время сделать такую писанку собственноручно. Поэтому на рынке можно приобрести уже готовые пасхальные яйца.
Маленькие пасхальные яйца стоят 25 грн за штуку, большие — 100 грн.
Как отмечают в комментарии Новини.LIVE продавцы, кроме корзин и пасхальных яиц, люди также покупают пасхальные салфетки и свечи в форме барашка.
За салфетку на пасхальную корзину продавцы на рынке хотят от 100 до 300 грн. А за одну свечу в виде барашка — 100 грн.
Ну и куда без пасхального декора. Один букет из искусственных цветов стоит 250 грн.
Напомним, мы раньше писали, откуда взялась традиция биться яйцами на Пасху.
Также мы писали, сколько стоит "Кагор" к Пасхе в Украине.
Читайте Новини.LIVE!