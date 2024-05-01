Плетеная корзина, писанки и декор: какая стоимость пасхальной атрибутики к Пасхе

Рынок Галицкий во Львове сегодня, 1 мая. Фото: Новини.LIVE

Пасха является одним из важнейших религиозных праздников украинцев, и многие традиции и обряды, связанные с этим праздником, передаются из поколения в поколение. Пасхальные корзины и декор — это не только элемент празднования, но и символ веры, щедрости и радости.

Новини.LIVE узнали, сколько в этом году стоят корзины и прочие атрибуты к Пасхе.

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Плетеные корзины, пасхальные яйца, свечи, праздничный декор и пасхальные салфетки — традиционно заполонили прилавки рынков во Львове к Пасхе.

Пасхальные корзины на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Плетеные корзины на рынке можно приобрести от 400 до 1 000 грн. Цена зависит от размера и цвета лозы.

Пасхальные корзины в Львове. Фото: Новини.LIVE

В то время как в торговых центрах за одну корзину, украшенную декором, просят от 700 до 2 500 грн.

Рынок во Леве перед Пасхой. Фото: Новини.LIVE

Расписывать пасхальные яйца — это давняя традиция украинского народа. Но не у каждого сегодня есть время сделать такую писанку собственноручно. Поэтому на рынке можно приобрести уже готовые пасхальные яйца.

Писанки на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Маленькие пасхальные яйца стоят 25 грн за штуку, большие — 100 грн.

Продажа пасхальных салфеток во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как отмечают в комментарии Новини.LIVE продавцы, кроме корзин и пасхальных яиц, люди также покупают пасхальные салфетки и свечи в форме барашка.

Свеча в форме барашка. Фото: Новини.LIVE

За салфетку на пасхальную корзину продавцы на рынке хотят от 100 до 300 грн. А за одну свечу в виде барашка — 100 грн.

Пасхальный декор на плетеной корзине. Фото: Новини.LIVE

Ну и куда без пасхального декора. Один букет из искусственных цветов стоит 250 грн.

Напомним, мы раньше писали, откуда взялась традиция биться яйцами на Пасху.

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